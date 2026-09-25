Gemeinsam feiern, gemeinsam anpacken

Dirndl und Lederhosen bestimmten am Samstagabend das Bild in der Waldfesthalle. Rund 450 Gäste kamen zur dritten Oktoberfestparty, die der Tennisclub Schifferstadt, die Radfahrer-Vereinigung 1897 und der DJK-SV Phönix gemeinsam veranstalteten. Auf der Tanzfläche wurde zu den „Kirchbergern“ gefeiert, an den Tischen gegessen und an der Cocktailbar bis in den Abend hinein angestoßen.