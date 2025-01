In eigener Sache

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

in den letzten Tagen haben wir es Ihnen schon angekündigt. Ab heute rückt das Lokale bei uns ganz nach vorne. Zum 120-jährigen Jubiläum des Schifferstadter Tagblatt haben wir Mut zum Wandel. Ab heute führen wir eine Neuerung in der Blattstruktur ein und rücken unsere Stärke in den Fokus: Die lokale Berichterstattung rückt „ganz nach vorne“. Künftig werden Sie täglich auf der Titelseite und den folgenden Seiten zunächst den Lokal- und Regionalteil finden. Im zweiten Teil erhalten Sie dann wie gewohnt die überregionalen Nachrichten aus Politik, Wirtschaft und Sport. „Die Lokalpolitik interessiert den Leser mehr als den Bundeskanzler“ – Wenn in Schifferstadt ein neuer Kreisel gebaut wird, dann ist das wichtiger, als wenn in Berlin die Steuern erhöht werden“. Das sind Gründe, warum wir beim Schifferstadter Tagblatt ab sofort auf der Titelseite die lokalen Nachrichten präsentieren.

Einige Lokalzeitungen sind diesen Weg in den letzten Jahren bereits gegangen – einige davon sogar schon in den 1980er Jahre. Viele Tageszeitungen machen auf ihren Titelseiten schon sei längerem bewusst mit lokalen Themen auf. Diesen Weg wollen wir in Schifferstadt nun auch gehen. Wer, wenn nicht wir, die allerkleinste Lokalzeitung, die in Deutschland existiert, hätte mehr Berechtigung zu diesem Schritt?

Der digitale Wandel bekräftigt diese Entscheidung, auf der ersten Seite nicht mehr die überregionalen Themen in den Vordergrund zu stellen – über diese haben sich die Bürgerinnen und Bürger von Schifferstadt meist schon am Vortag ausführlich im Netz, TV oder Radio informiert.

Die „Seite-1-Strategie“ soll uns auch von der Konkurrenz abheben. Wir konzentrieren uns auf das, wofür eine Lokalzeitung gekauft wird: wegen der Nachrichten, die vor der Haustür passieren.

Unsere Stärke sind die lokalen Nachrichten und das soll künftig auch das Gesicht der Zeitung sein. Wir machen keinen Hehl daraus eine Lokalzeitung zu sein. Unser Titel bietet jeden Tag was Neues und das unterscheidet von den großen Zeitungen, die mit den Nachrichten aufmachen, die man bereits vorher in TV, Radio und heute vor allem in Netz und in den Sozialen Medien gelesen hat.

Zum 120jährigen Jubiläum brechen wir somit mit Traditionen und nehmen die lokalen und regionalen Nachrichten in das erste „Buch“, wie man die einzelnen Teile einer Zeitung nennt. Wenn die Leser am meisten interessiert, was vor der eigenen Haustür passiert, warum richten wir nicht auch die Titelseite danach aus? Letztlich ist es nur ein Tausch der „Bücher“.

Auch künftig sind wir eine vollwertige journalistisch unabhängige Zeitung. Die Mantelseiten, den überregionalen Teil unserer Kollegen der Verlagsgruppe Rhein-Main in Mainz finden Sie im gewohnten Umfang nun im zweiten Teil der Zeitung.

Wir hoffen, dass Sie diesen Weg mit uns gehen uns treu bleiben und dieser Schritt auch wieder mehr Menschen dazu bewegt, das Tagblatt zu abonnieren – denn in Schifferstadt zu sagen „das habe ich nicht gewusst“ zählt für uns nicht.

Unsere Redaktion liefert Ihnen alle Hintergründe, dazu erfahren Sie alle städtischen Nachrichten aus dem Rathaus und Kreis-Nachrichten vom Rhein-Pfalz-Kreis. Natürlich ist das nicht kostenlos – Journalismus kostet Geld, wie jede andere Waren auch – wie das Brötchen beim Bäcker. Und: Jedes Abonnement stützt unsere journalistisch unabhängige Arbeit.

Traditionsreich, innovativ und verantwortungsvoll. So möchten wir auch in Zukunft weiter für Sie täglich da sein. Danke, dass Sie der Heimatzeitung von Schifferstadt die Treue halten.

Wir wünschen Ihnen ein frohes neues Jahr 2025!