Editorial Weihnachten 2024

Alle Jahre wieder steht – „wie aus dem Nichts“ – Weihnachten vor der Tür. Die Weihnachtszeit ist eine Zeit der Besinnung, ein Moment im Jahr, um innezuhalten, dankbar zu sein und den Blick nach vorne zu richten. Das Jahr 2024 war ein Jahr voller Umbrüche, Herausforderungen und auch Hoffnungen – ein Jahr, das die Welt, unsere Gesellschaft und vielleicht auch jeden Einzelnen von uns geprägt hat.

Die internationale Bühne war geprägt von Ereignissen, die Geschichte schreiben. In den USA kehrte Donald Trump ins Weiße Haus zurück – ein Ereignis, das politische Debatten weltweit neu entfachte und viele Fragen über die Zukunft der transatlantischen Beziehungen aufwarf. Zeitgleich erlebte der Nahe Osten einen tiefgreifenden Wandel: Das Regime von Baschar al-Assad in Syrien wurde gestürzt, ein Hoffnungsschimmer für eine Region, die seit Jahren von Konflikten und Leid gezeichnet ist. Doch der Weg zu Stabilität und Frieden bleibt herausfordernd. Auch in Deutschland erlebten wir historische Veränderungen: Die Ampel-Regierung endete, und mit ihr ein Kapitel, das von Fortschritt und Kompromissen gleichermaßen geprägt war. Die politischen Karten wurden neu gemischt, und es liegt an uns allen, die Chancen des Neuanfangs zu nutzen.

Inmitten all dieser Veränderungen bleibt Weihnachten ein Ankerpunkt – ein Fest, das uns daran erinnert, was wirklich zählt: Familie, Zusammenhalt und der Wunsch nach einer besseren Zukunft. Es ist eine Zeit, in der wir erkennen, dass trotz aller Gegensätze, die uns trennen mögen, die Menschlichkeit uns eint.

Die Sehnsucht nach Momenten des Innehaltens ist bei vielen Menschen in den vergangenen Jahren immer größer geworden. Ein guter Grund weiter täglich unser Tagblatt zu lesen. Schifferstadts Lokalzeitung ist zwar klein, dafür aber fein – in unserem terminorientierten Alltag genau die richtige tägliche Lektüre, um schnell alles Wichtige aus der Welt, Deutschland und vor allem von Schifferstadt, dem Rhein-Pfalz-Kreis, Speyer und der Rhein-Neckar-Region zu erfahren. Das Tagblatt informiert von A bis Z, es liefert Kommunikationsanlässe, es sagt uns, was in der Region und in der Welt los ist. Die Lokalzeitung ist mehr als der schnelle Newsfeed, denn sie ordnet ein und liefert Hintergründe. Und die Zeitung nimmt auch Hektik aus dem Alltag raus. Wir können Ihnen für 2025 nicht immer gute Nachrichten versprechen. Das Weltgeschehen können wir nicht beeinflussen. Aber wir können Sie an die Hand nehmen, Zuversicht geben und versuchen möglichst viele schöne Geschichten über die Menschen und Geschehnisse in unserer Heimatstadt zu finden und Ihnen näher bringen.

An dieser Stelle möchten wir Ihnen, unseren treuen Leserinnen und Lesern, von Herzen danken. Ihre Unterstützung, Ihre Rückmeldungen und Ihre Treue machen es möglich, dass das Schifferstadter Tagblatt auch nach 119 Jahren ein lebendiger Teil unserer Stadt-Gemeinschaft ist. Mit großer Freude und Stolz blicken wir bereits auf unser 120-jähriges Jubiläum im kommenden Jahr, das wir gemeinsam mit Ihnen feiern möchten. Und wir haben Mut zum Wandel. Das Jubiläum nehmen wir zum Anlass ab Januar eine Neuerung einzuführen und unsere eigentlich Stärke in den Fokus zu rücken: Die lokale Berichterstattung rückt nun ganz nach vorne. Künftig werden Sie täglich auf der Titelseite und den folgenden Seiten zunächst den Lokal- und Regionalteil finden. Im zweiten Teil der Zeitung erhalten Sie dann wie gewohnt die überregionalen Nachrichten aus Politik, Wirtschaft und Sport. Traditionsreich, innovativ und verantwortungsvoll! So möchten wir auch in Zukunft weiter für Sie täglich da sein. Danke, dass Sie der Heimatzeitung von Schifferstadt die Treue halten.

Für die Feiertage wünschen wir Ihnen Momente voller Freude, Neugier für das Neue und das Vertrauen in die eigene Stärke. Lassen Sie uns das neue Jahr mit Zuversicht gestalten.

Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Ihre

Susanne Geier

und das Tagblatt-Team