Königin der Instrumente wird generalüberholt

Ein ungewöhnliches Bild bietet sich zur Zeit auf der Empore in der St. Jakobuskirche. Dort arbeiten seit Anfang November Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Orgelmanufactur Vleugels an der „Königin der Instrumente“, die im Jahre 1999 eingebaut wurde. Ein Vierteljahrhundert hinterlässt auch Gebrauchsspuren, zumal sie nicht nur in der Liturgie wertvolle Dienste leistet sondern auch regional und überregional große Bedeutung erlangt hat mit ihrem einzigartigen Klang. Deshalb ist diese Orgel schützenswert.

