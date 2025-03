Gut 300.000 Tonnen Müll landen laut Statistik pro Jahr auf deutschen Straßen und in der Natur. In Schifferstadt wollten am Samstag 120 Ehrenamtliche ein Zeichen gegen Littering – wie das wilde Entsorgen im Fachbegriff genannt wird – setzen.

Den ausführlichen Artikel lest Ihr in der Ausgabe vom Montag, 10. März 2025.