Erster Warntag in Rheinland-Pfalz – Probealarm erfolgt am Donnerstag, 13. März, um 10 Uhr

Schifferstadt. Laut wird es am Donnerstag, den 13. März in ganz Rheinland-Pfalz. Ab 10 Uhr testet das Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz die Warnsysteme.

Neben dem bundesweiten Warntag im Herbst wird es künftig einen landesweiten Warntag in Rheinland-Pfalz geben.

Was bedeutet das?

In Schifferstadt werden die Sirenen losgehen. Warnapps wie NINA oder KATWARN, aber auch Cell Brodcast wird auf den Handys der Bevölkerung einen Probealarm auslösen. Die Rundfunkanstalten werden die Warnung ebenfalls teilen.

Wie lange geht das?

Der Probealarm wird um 10 Uhr erfolgen. Anschließend wird es eine entsprechende Entwarnung geben. Gegen 10.45 Uhr soll dann die Entwarnung folgen.

Warum das Ganze?

In den letzten Jahren wurde viel Geld in die Ertüchtigung der Warn-Infrastruktur investiert. Neben dem bundesweiten Warntag, ist es wichtig, dass das neue Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz in Rheinland-Pfalz ebenfalls die Möglichkeit hat die Warnsysteme einem Stresstest zu unterziehen.

Ziel ist es die Abläufe im Lagezentrum Bevölkerungschutz im Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz (LfBK) in Koblenz zu testen und die Bevölkerung für Notlagen zu sensibilisieren. Der landesweite Warntag wird ab jetzt jährlich stattfinden.