Der am 27. April 1960 im polnischen Piotrków Trybunalski geborene Bogdan Stanislaw Daras ist tot. Der ehemalige polnische und internationale Spitzenringer starb am Sonntag im Alter von 65 Jahren in seinem Geburtsort während einer Radtour an einem Herzinfarkt, wie VfK-Vorsitzender Thorsten Libowsky mitteilte.

