Er ist immer wieder ein beliebter Treffpunkt für alle Generationen: Der Bücherflohmarkt der Katholischen Öffentlichen Bücherei (KÖB), der seit vielen Jahren traditionell in den ersten Novembertagen stattfindet. In diesem Jahr hatten die engagierten Mitarbeiterinnen am Sonntag, 10. November, in der Zeit von 14 Uhr bis 17 Uhr ins Pfarrheim St. Jakobus eingeladen und erfüllten erneut die großen Erwartungen der Besucherinnen und Besucher. Bereits vor dem offiziellen Beginn warteten viele Bücherflohmarkt-Fans auf den Einlass, um in vollen Zügen die riesige Auswahl durchstöbern zu können.

