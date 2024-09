Keine Hunde im Stadtpark

Schnell, wenngleich nicht einstimmig entschieden war der Name, den die ehemalige Aussegnungshalle im neuen Stadtpark an der Mannheimer Straße erhalten soll. Anders verhielt es sich mit den Benimm-Regeln, die die Stadt erlassen möchte. Vor allem Vierbeiner entfachten die Diskussion in einer Ausschusssitzung.

Weiterlesen? Den ausführlichen Artikel lest Ihr in der Ausgabe vom Samstag, 28. September 2024.

Unsere Redaktion freut sich über Diskussion und Austauch in den sozialen Medien – aber es lohnt sich immer zuerst den ganzen Artikel zu lesen, bevor man kommentiert. Danke!