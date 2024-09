28. September: Fahrrad-Codieraktion

Am Samstag, 28. September organisieren die Sicherheitsberater für Senioren gemeinsam mit dem Zweiradhaus Mayer eine Fahrrad-Codieraktion. In der Zeit von 10 Uhr bis 14 Uhr können Interessierte ihre Fahrräder in der Bahnhofstraße 70a codieren lassen. Auch der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) wird am Samstag vor Ort sein.

Gute Gründe für eine Fahrrad-Codierung

Durch die Codierung wird ein Fahrrad dauerhaft mit einem individuellen alphanumerischen Code versehen. Dieser wird mit einem speziellen Werkzeug in den Rahmen unterhalb des Sattels geprägt und zusätzlich mit einem auffallenden Aufkleber versehen. Der Code enthält verschlüsselte Angaben zu Namen und Adresse der Besitzerin oder des Besitzers, die den Behörden eine individuelle Zuordnung des Rades ermöglichen.

Die Codierung dient somit der eindeutigen Zuordnung eines Fundrades zu Besitzerin oder Besitzer, beispielsweise im Fall eines Diebstahls.

Ablauf der

Codierungsaktion

Der Code wird mit einem speziellen Werkzeug in den Fahrrad-Rahmen unterhalb des Sattels geprägt und zusätzlich mit einem auffallenden Aufkleber versehen. Bis auf wenige Ausnahmen (z.B. Carbon-Rahmen) können alle Fahrräder sowie Fahrrad-Akkus codiert werden. Ein gutes Fahrradschloss, richtiges Abschließen an festen Gegenständen und eine gute Versicherung ersetzen das Codieren jedoch nicht.

Die Codierung eines Fahrrades kostet 15 Euro, für ADFC-Mitglieder 8 Euro und die zusätzliche Codierung eines Akkus 5 Euro. Mitzubringen sind ein Personalausweis sowie der Kaufbeleg mit Rahmennummer. Ist kein Kaufbeleg vorhanden, kann der Eigentümer des Fahrrades mit einer eidesstattlichen Erklärung die Codierung durchführen lassen