„Lust machen in die Natur zu gehen und die kostbare Schönheit zu bewahren“ Paul-von-Denis-Gymnsium

In der Schülerbibliothek des Gymnasiums im Paul-von-Denis Schulzentrum ist seit Mittwoch, 11. September eine ganz besondere Fotoausstellung zu sehen: Moritz Häusler und Daivi Mahler präsentieren außergewöhnliche Aufnahmen von Natur und Nachthimmel. Die beiden 18-jährigen Schifferstadter Schüler interessieren sich leidenschaftlich fürs Fotografieren und wollen mit ihren Fotos „anderen Lust machen, in die Natur zu gehen, genau hinzuschauen und diese kostbare Schönheit zu bewahren“ so Daivi Mahler. In der Ausstellung zeigen sie zwei Themenbereiche: Naturaufnahmen und Astrofotografie.

