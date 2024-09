Wenn der Abschied von der Immobilie schwer fällt

Schifferstadt. Zwei Experten an einem Abend: Die Kuthan Immobilien Akademie lädt für Donnerstag, 26 September 2024, ins Pfarrheim St. Laurentius nach Schifferstadt ein. Georg Kuthan wird um 18 Uhr mit dem Thema „Jetzt Ihr Haus richtig verkaufen!“ beginnen. Im Anschluss übernimmt der bekannte Verhaltensökonom und Entscheidungsexperte Prof. Dr. Hartmut Walz ab 19 Uhr zum Thema „Wenn das Zuhause zu groß wird: So gelingt Ihnen der Abschied“.

Die Teilnahme ist kostenlos. Nach ihren Vorträgen stehen Georg Kuthan und Prof. Dr. Hartmut Walz für die Fragen und Diskussionsbeiträge der Zuhörer zur Verfügung. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Eine frühzeitige Anmeldung ist empfehlenswert. Sie erfolgt über die Webseite www.kuthan-immobilien-akademie.de.

Prof. Dr. Hartmut Walz weiß, dass in der eigengenutzten Immobilie nicht nur viel Geld steckt, sondern nicht selten auch viele Emotionen darin verbaut sind. Dabei ist eine Immobilie leider vor allem eines: Sie ist „immobil“, also unbeweglich. „Sie können diese nicht einfach ein paar (hundert) Kilometer weiterziehen. Und sie ist relativ unflexibel. Eine intelligente Architektur, mit der die Immobilie mitwachsen oder – ebenso wichtig – mitschrumpfen kann, gelingt nur selten“, sagt der Experte. Oft erleben ältere Menschen nach dem Auszug der Kinder und/oder Tod des Partners gar eine völlig überdimensionierte Immobilie als „Klotz am Bein“. Sie bleiben aber darin wohnen, weil Erinnerungen daran hängen, ein Umzug zu mühsam ist, ein anderes Objekt im Vergleich teuer erscheint und viele Gründe mehr. So ist es leider die Regel und nicht die Ausnahme, dass nach vielen schönen Jahren im Eigenheim eine Phase folgt, in der Sorgen und Unzufriedenheit mit der Wohnsituation zunehmen. Kurz gesagt: Auf emotionale Rendite mit dem Eigenheim folgt häufig emotionales Leid. Kann man diese emotionale Verbundenheit überwinden – und emotionales Leid verringern? Ja, man kann! Prof. Dr. Hartmut Walz zeigt, wie. Georg Kuthan ist Inhaber von Kuthan-Immobilien und erfahrener Immobilien-Makler. Prof. Dr. Hartmut Walz ist Professor an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft in Ludwigshafen und Verhaltensökonom. Er ist Fellow der Bürgerbewegung Finanzwende und schreibt Bücher und Blogbeiträge (www.hartmutwalz.de). Der Zugang zum Pfarrheim erfolgt über die Salierstraße 11. Der Saal im 1. OG ist ab 17.30 Uhr geöffnet und leider nicht barrierefrei erreichbar.

