Tödlicher Verkehrsunfall in Schifferstadt

Am Mittwoch, dem 18.09.2024, gegen 17:30 Uhr, kam es an der Einmündung der K14 (Verlängerung der Iggelheimer Straße) mit der L454 zwischen Böhl-Iggelheim und Schifferstadt zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 60-jähriger Motorradfahrer befuhr die L454 in Richtung Schifferstadt. In Gegenrichtung befuhr ein 37-jähriger Pkw-Fahrer die K14 und wollte nach links auf die L454 in Richtung Bauschuttdeponie abbiegen. Dabei missachtete er den Vorrang des Motorradfahrers und kollidierte mit diesem. Der Motorradfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Die Unfallbeteiligten wurden durch ein Kriseninterventionsteam betreut. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter zur Aufklärung des Unfallhergangs herangezogen. Zur Unfallaufnahme mussten die Straßen drei Stunden gesperrt werden. Ein Polizeihubschrauber fertigte hierbei Luftaufnahmen. (Quelle: Polizei/Staatsanwaltschaft Frankenthal)