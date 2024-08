Schifferstadter erleben Olympia hautnah

Faszination Olympia . . .

Frankreich feierte sich und die Olympischen Spiele in den vergangenen zwei Wochen in Paris. Eiffelturm-Stadion, Place de la Concorde, Château de

Versailles, Grand Palais, Stade de France, Pont Alexandre, Trocadéro . . .

Die Stimmung in Paris ist fantastisch. Die Fans strömten zu den

Wettbewerben und verwandeln die Hallen und Stadien zu echten

Hexenkesseln. Morgen Abend gehen die Olympischen Spiele in Paris mit der

Abschlussfeier im Stade de France zu Ende.

Die Nähe der Pfalz zum Nachbarland Frankreich nutzen auch einige Schifferstadter um die Olympischen Spiele in Paris hautnah zu erleben – ob als Tagestripp oder mit ein paar Tagen vor Ort verbunden. Im Mittelpunkt stand für alle: so viel wie möglich “Olympia-Atmosphäre” einzufangen. Alle sind sich einig: ein einmaliges und unvergessliches Erlebnis – festgehalten in ganz persönlichen Bild-Eindrücken.