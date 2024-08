Sparkassenstiftung unterstützt gemeinnützige Projekte in Schifferstadt

Schifferstadt. Die Sparkassenstiftung setzt ihr Engagement für Schifferstadt fort und fördert fünf vielfältige Projekte mit insgesamt 7.355 Euro. Diese Projekte repräsentieren ein breites Spektrum von Aktivitäten, die die Gemeinschaft bereichern. Die symbolische Scheckübergabe erfolgte durch Ilona Volk, Kuratoriumsvorsitzende der Sparkassenstiftung, und Oliver Kolb, Vorstandsvorsitzender der Stiftung.

Ilona Volk betonte: „Unsere Sparkassenstiftung setzt sich aktiv für Solidarität und Zusammenhalt in unserer Gesellschaft ein. Es ist unsere Verantwortung, Projekte zu unterstützen, die vielen Menschen zugutekommen. Die Vielfalt der geförderten Projekte spiegelt unser Bestreben wider, Schifferstadt in seiner gesamten Bandbreite zu stärken.“

Oliver Kolb hob die bedeutende Rolle der Sparkassenstiftung in Schifferstadt hervor: „Wir fördern Projekte, die einen positiven Einfluss auf die Lebensqualität in Schifferstadt haben. Vereine und Initiativen ermutigen wir, ihre Projektvorhaben bei uns einzureichen, da wir in vielen Fällen entscheidend zur Verwirklichung beitragen können.“

Förderanfragen können von allen Vereinen und Initiativen aus Schifferstadt auf der Homepage der Sparkasse unter www.sparkasse-vorderpfalz.de/stiftungen gestellt werden. Das Kuratorium wird im Herbst 2024 erneut über die Förderung der Projekte entscheiden.

Übersicht der geförderten Projekte

Gemeindeausschuss St. Laurentius – Beschaffung von Sitzbänken für das Bildstöckel in Schifferstadt

Stadtverwaltung Schifferstadt – „Faire Bälle“ zum Fairtrade Stadtjubiläum

Stadtbücherei Schifferstadt – Autorenlesung für Kita und Grundschule

Goju-Ryu-Karateverein Schifferstadt – Förderung des Leistungssports für Kinder, Jugendliche und Erwachsene für 2024

Theaterpädagogik vor Ort e.V. – Theaterprojekt „Status Quo“ in der Jugendstrafanstalt Schifferstadt zur Persönlichkeitsentwicklung.