An der Baustelle des Landesbetriebs Mobilität Speyer und der Deutschen Bahn in der Iggelheimer Straße steht ein wichtiger Bauabschnitt bevor: Das Brückenbauwerk für die Eisenbahnunterführung, über das zukünftig die Züge rollen sollen, wird mittels Hydraulik an die entsprechende Stelle gedrückt. Für diese Arbeiten, die rund um die Uhr stattfinden, wird der Bahnverkehr ruhen. Gleichzeitig werden für die künftige Straßenunterführung (Trogbauwerk) ebenfalls wichtige Arbeitsschritte durchgeführt, u.a. werden die Seitenwände und die Bodenplatte hergestellt. Mit einer Fertigstellung der „Rohbauarbeiten“ ist bis Ende 2025 zu rechnen. In 2026 folgen dann die Straßenarbeiten, sodass mit einer Verkehrsfreigabe Ende 2026 bzw. Anfang 2027 zu rechnen ist. Das LBM bittet die Anwohnerinnen und Anwohner sowie die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer um Verständnis für diese wichtige Baumaßnahme.