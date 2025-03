Stadtpark: Schilder und Küche stehen Bautagebuch

„Herzlich Willkommen im Stadtpark“ prangt es in bunten Lettern von der neuen Begrüßungstafel am Eingang zum neuen Stadtpark. Seit dieser Woche sind außerdem rund 25 Bäume im Stadtpark mit Schildern gekennzeichnet. Entworfen und angebracht hat sie Schifferstadts Umweltbeauftragter Frank Schmitt. Einen finanziellen Zuschuss hat er dabei über die Verfügungsfonds erhalten. Ebenso wie Ralph Schäffner, der als Vorsitzender des Beirats für Migration und Integration eine Infotafel zum respektvollen Umgang miteinander aufgestellt hat.

Auch die Parkordnung mit Piktogrammen soll dazu beitragen, dass Aufenthalte im neuen Stadtpark für alle sicher und schön werden – dazu gehört auch, dass jeder Einzelne dafür Sorge trägt, dass Müll in den Eimern und nicht im Grünen landet und dass die Gegenstände, wie Bänke oder Spielgeräte, unversehrt bleiben.

Leider kam es in den letzten Wochen bereits zu Vandalismus im Stadtpark, obgleich dieser noch gar nicht für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Die Schlösser an den Toren müssen regelmäßig erneuert werden, da sie immer wieder aufgebrochen werden. Die Stadtverwaltung bittet alle Bürgerinnen und Bürger dringend darum, die Polizei zu informieren, wenn sie beobachten sollten, wie jemand mutwillig etwas zerstört oder sich unbefugt Zutritt verschafft. Grundsätzlich können Bürgerinnen und Bürger, die bei Ihren zukünftigen Besuchen im Stadtpark Beschädigungen feststellen, diese telefonisch unter 06235 / 44-0 oder per E-Mail an info@schifferstadt.de melden.

Kleines Kulturhaus steht kurz vor Abnahme

Das Kleine Kulturhaus ist seit dieser Woche mit einer Küche ausgestattet. Die Telekom ist zurzeit vor Ort und kümmert sich um den Hausanschluss. Jetzt fehlen nur noch die Innentür für den Technikraum und Malerarbeiten am Sockel. Kommende Woche steht die Endreinigung auf der Agenda. Die bauliche Abnahme ist für Mitte April geplant.

Finanzielle Förderung – so geht´s!

Der Verfügungsfonds bezuschusst Projekte, die das Gebiet der Sozialen Stadt aufwerten und weiterentwickeln, mit bis zu 2.000 Euro. Ein Projekt – ähnlich wie die Schilder im Stadtpark – geistert schon länger durch Ihren Kopf? Sie würden gerne Musiktage für Kinder, eine Pflanzaktion oder einen Bewegungsparcours an der frischen Luft organisieren? Das Team des Städtebauförderprogramms Sozialen Stadt freut sich über Anträge auf Förderung an sozialestadt@schifferstadt.de.