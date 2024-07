Sommeröffnungszeiten in der Stadtbücherei

Schifferstadt. Von Montag, 15. Juli bis einschließlich Freitag, 23. August ändern sich die Öffnungszeiten der Stadtbücherei. Wegen der zu erwartenden hohen Temperaturen in den Sommerferien öffnet das Team die Tore teilweise bereits früher am Morgen: montags, mittwochs und freitags kann von 9 bis 13 Uhr, dienstags zusätzlich von 14 bis 19 Uhr sowie donnerstags von 14 bis 18 Uhr in den Medien vor Ort gestöbert werden.

Außerdem wird in den Sommerferien – angedacht sind hierfür die ersten drei Wochen – die Bücherei innen gestrichen. Um den Bürgerinnen und Bürgern eine Komplettschließung zu ersparen, werden nur einzelne Abteilungen vorübergehend geschlossen. Das Stadtbücherei-Team dankt allen Lesebegeisterten für Ihr Verständnis!