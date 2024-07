Spiele, Schmuck und ein Stück Nostalgie

Ein erstes Mal hat es für jeden im Leben gegeben. Sei es im Beruf, in der Freizeit oder bei einer einmaligen Gelegenheit. Wie es ist, dieses erste Mal, das in Erinnerung bleibt, und wohin es bisher geführt hat, erzählen Schifferstadter in ihrer persönlichen Geschichte. Heute: von der Premiere im eigenen Hof.

Das Ausmisten war lange überfällig. Thomas Woldrich weiß das. Den Hofflohmarkt vom Samstag haben er und seine Frau daher zum Anlass genommen, mal kräftig zu wüten in der Scheune. „Alles, was gar nicht mehr zu gebrauchen war, wurde entsorgt. Alles andere haben wir gesäubert, aufbereitet und für den Flohmarkt bereitgemacht“, erzählt der aufgeweckte Mann.

