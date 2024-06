Zahl des Tages: 58.138 km, 324 aktive Radfahrerinnen und Radfahrer, 10 Tonnen CO2

Schifferstadt. Am 25. Mai endete nach 21 Tagen die STADTRADELN-Aktion in Schifferstadt. Klima schützen, Radverkehr fördern und etwas für die eigene Gesundheit tun. Ganz nach diesem Motto nahmen 324 aktive Radfahrerinnen und Radfahrer bei der Aktion teil und erradelten dadurch stolze 58.138 km und 10 Tonnen gesparte CO2-Ausstöße. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit den meisten gefahrenen Kilometern dürfen sich auf attraktive Gewinne, wie z.B. Fahrradhelme des Zweiradhaus Mayer oder T-Shirts des Weltladens, freuen.

Außerdem werden Urkunden für die besten Teams überreicht. Die Preisverleihung und Urkundenübergabe findet am Samstag, 15. Juni um 15:30 Uhr auf dem Rettichfest light statt. Die Highlights des diesjährigen Stadtradelns waren die gemeinsame Radtour mit Bürgermeisterin Ilona Volk rund um Schifferstadt mit anschließender Einkehr in der Fischerhütte am Bahnweiher.

„Nächstes Jahr wieder“ ist daher das Fazit der Organisatoren.