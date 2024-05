„Ein Feiertag für die Pfalz“ – DFB-Pokalfinale: Die Fans des 1. FC Kaiserslautern hatten die Hauptstadt am Wochenende fest im Griff

Wo zur Hölle ist eigentlich Kalmit? Das dürften sich am Wochenende einige Menschen in Berlin gefragt haben. Wo man auch in der Stadt unterwegs war, überall begegnete einem das „Palzlied“ mit seiner bekannten Anfangszeile „Warsch du ähmol uff de Kalmit?“. Freilich dürfte der zweithöchste Gipfel der Pfalz außerhalb der Region eher unbekannt sein. Das Lied der „Anonyme Giddarischde“ werden nun aber viele Mensch erst einmal im Ohr behalten. Die Fans des 1. FC Kaiserslautern hatten die Hauptstadt im Rahmen des DFB-Pokalfinales regelrecht überrannt. Über die genauen Zahlen kann nur spekuliert werden. Sicher ist aber, dass deutlich mehr Anhänger der Roten Teufel in Berlin waren, als letztlich auch Karten für das Olympiastadion hatten.

Ausführliche Berichterstattung zum Pokalfinale sowie eine Bilderseite “Am Rande” lest Ihr in der Montagsausgabe vom 27. Mai 2024.