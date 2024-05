50 Jahre dauerverliebt

Als Michael Schäffer zehn Jahre alt war, kam sein Opa von einem Rentnertreff mit einer Idee nach Hause. „Er hat gesagt: Wenn du willst, kannst du am Samstag in den Vogelpark gehen und helfen. Dann lernst du was und bist bei den Tieren“, gibt der Schifferstadter den Wortlaut in etwa wieder. Lange nachdenken musste der Junge damals nicht. Er schnappte sein Fahrrad und machte sich samstags auf den Weg, um seine ersten Stunden in der Einrichtung zu verbringen, die sich heute noch enormer Beliebtheit bei Besuchern aus der Stadt und dem Umland erfreut.

