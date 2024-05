Sperrungen zum Inklusionsfest

Anlässlich des Inklusionsfestes, das am Samstag, 18. Mai von 11 bis 22 Uhr auf dem Schifferstadter Kreuzplatz gefeiert wird, sind die Speyerer Straße im Teilstück zwischen Brunnengasse, Kreuzgasse und Zwerchgasse sowie die Hauptstraße im Teilstück zwischen Speyerer Straße und Sandgasse gesperrt. Die Einbahnstraßenregelung der Speyerer Straße im Teilstück zwischen Zwerchgasse und Kreuzgasse wird aufgehoben und eine Sackgasse eingerichtet. Die Kreuzgasse wird ebenfalls vorübergehend zur Sackgasse. Die Umleitung erfolgt über die Salierstraße, Rehhofstraße und Mannheimer Straße.

Die Sperrungen und Halteverbote gelten von 6 Uhr am Morgen des 18. Mai bis 24 Uhr am Abend desselben Tages.

Wer das Inklusionsfest besuchen möchte und nicht mit dem Fahrrad oder zu Fuß kommen kann, kann am Südbahnhof, am Marienplatz oder auf dem Parkplatz in der Hauptstraße – erreichbar über die Krämer- und Soldgasse – parken. Für Menschen mit Einschränkungen stehen ausgeschilderte Behindertenparkplätze zur Verfügung.

Am Samstag, 18. Mai feiern Groß und Klein, Alt und Jung, mit und ohne Einschränkung, Menschen jeglicher Herkunft, gesellschaftlichem Status und sexueller Ausrichtung zusammen das erste Inklusionsfest auf dem Kreuzplatz.

Von 11 bis 22 Uhr gibt es ein buntes und inklusives Bühnenprogramm mit Tanz, Gesang, Jonglage, Rock und Pop. Bastelstände, Mittanzaktionen, ein Rollstuhlparcours und ein Alterssimulationsanzug laden ALLE ein, den ganzen Tag aktiv zu werden. Wem das Treiben zu bunt wird, hat unterschiedliche Möglichkeiten sich auszuruhen: Neben Liegestühlen zum Chillen lädt ein Ruhezelt mit Loungemöbeln zum Entspannen ein.

Bunt gemischt ist auch das Angebot an kulinarischen Genüssen. Türkisch-islamische Leckereien, süße Snacks, Flammkuchen, Currywurst und Dampfnudeln sowie warme und kalte Getränke stehen zur Auswahl.