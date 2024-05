Anerkennung für Dankbarkeit, persönliche Disziplin und Zielstrebigkeit

Nach einem festlichen Gottesdienst in der St. Laurentiuskirche fanden sich die Frauen und Männer sowie Jugendliche der Freiwilligen Feuerwehr am Gedenktag des Heiligen Florian zu einer Feierstunde im Feuerwehrgerätehaus ein. Denn am Gedenktag dieses Heiligen am 4. Mai, freute sich Bürgermeisterin Ilona Volk auch darauf, Ernennungen, Beförderungen und Ehrungen vornehmen zu dürfen.

Weiterlesen? Den ausführlichen Artikel lest Ihr in der Ausgabe vom Freitag, 17. Mai 2024.