Schließ- und Öffnungszeiten der Kreisbäder an Allerheiligen

Rhein-Pfalz-Kreis.Die Kreisbäder Schifferstadt, Römerberg und Heidespaß Maxdorf-Lambsheim haben am Freitag, 1. November (Allerheiligen), geschlossen. Das Kreisbad Aquabella und die Sauna in Mutterstadt haben an diesem Tag von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

Lange Saunanacht im Aquabella Mutterstadt

Rhein-Pfalz-Kreis.Wer sich vom Alltagsstress erholen möchte, ist hier genau richtig: Am Freitag, 8. November, findet von 18 bis 24 Uhr im Aquabella wieder die beliebte Lange Saunanacht statt. Bei entspannender Musik, verschiedenen Aufgüssen und wohltuenden Peelings können es sich die Gäste in der Sauna richtig gutgehen lassen. Los geht’s um 18 Uhr mit einem Sektempfang, zusätzlich können die Gäste um 19 Uhr bei der Wassergymnastik und ab 21.30 Uhr beim textilfreien Schwimmen mitmachen. Eintritt: 12,50 Uhr, Snacks und Getränke sind gegen einen geringen Kostenbeitrag erhältlich.

Online-Workshop für Frauen: „Klar und gestärkt in die zweite Lebenshälfte“

Rhein-Pfalz-Kreis. Frauen in der Lebensmitte befinden sich im Umbruch. Diese Veränderung kraftvoll und fokussiert nutzen, ist das Ziel des zweiteiligen Online-Workshops „Klar und gestärkt in die zweite Lebenshälfte, der am Mittwoch, 6. November, und Mittwoch, 20. November, jeweils von 19 bis 21.30 Uhr stattfindet. Sonja Hachenberger – bekannt aus dem BR-Fernsehen, Redakteurin „Lebenslinien“, Trainerin/Coach, Autorin und Regisseurin – leitet die Workshops.

Schlaflose Nächte, Brain Fog, Erschöpfung: Da denken viele an „mental load“, zu viel Leistungsdruck in der Arbeit und Stress in der Familie – oder vielleicht schon die ersten Anzeichen einer hormonellen Umstellung? In der Mitte des Lebens lassen sich körperliche und mentale Veränderungen nicht mehr einfach ignorieren: „Warum mache ich das? Und für wen eigentlich?“ Eine klare innere Stimme, die sagt, dass es da doch noch mehr gibt als Arbeit, Familie, Pflege der Eltern, ehrenamtliches Engagement. Selbstfürsorge ist keine egoistische Haltung, sie ist notwendig, damit Frauen in ihrer vollen Kraft bleiben oder sie wieder erlangen können. Neben Reflexion wird es im Workshop auch konkret um die Umsetzungsmöglichkeiten gehen.

Die Kosten für beide Workshops belaufen sich auf 40 Euro. Eine Anmeldung wird aus organisatorischen Gründen für beide Workshops direkt beim Heinrich Pesch Haus erbeten unter Telefon: 0621/5999-175, per E-Mail: anmeldung@hph.kirche.org oder über das Anmeldeformular auf der Homepage des Heinrich Pesch Hauses unter https://heinrich-pesch-haus.de/veranstaltungen/klar-gestaerkt-zweite-lebenshaelfte/ Die Workshops sind eine Kooperation der Gleichstellungsstellen des Rhein-Pfalz-Kreises und der Stadt Ludwigshafen mit dem Heinrich Pesch Haus Ludwigshafen. Für diese Veranstaltungen wurden Fördermittel beim Land Rheinland-Pfalz beantragt.