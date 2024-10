31.10.: Schifferstadter Standesamt am

Nachmittag unbesetzt

Schifferstadt. Am Donnerstag, 31. Oktober ist das Standesamt Schifferstadt nachmittags aufgrund eines Software-Updates geschlossen. Vormittags ist das Standesamt besetzt. Ab Montag, 4. November ist das Standesamt wieder wie gewohnt erreichbar.

Halloween-Konzert im Schifferstadter Jugendtreff

Schifferstadt. Am Donnerstag, 31. Oktober lädt das Team des Schifferstadter Jugendtreff zum „Heavy Halloween“-Konzert. Einlass ist um 19:30 Uhr, der Eintritt kostet zehn Euro. Die Bands „Bad but Loud“, „Sisters of Steel“ und „Poisonic“ werden den Gästen einheizen. Verkleidete Besucherinnen und Besucher können an einem Kostümwettbewerb teilnehmen.

Ab 5.11.: Vollsperrung Schulstraße

Schifferstadt. Von Dienstag, 5. November bis voraussichtlich Dienstag, 19. November muss die Schulstraße in Höhe der Hausnummer 17a voll gesperrt werden. Grund ist eine Erdwärmesondenbohrung.