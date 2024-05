Mit den Spitzenkandidaten auf Tour

Am 9. Juni 2024 werden die Karten im kommunalpolitischen Miteinander neu gemischt. Sechs Parteien und Wählergemeinschaften werben im Team um Stimmen. Die Stadt liegt allen am Herzen. Die Schwerpunkte sind unterschiedlich. Bei einer Radtour mit dem Tagblatt zeigten die jeweiligen Spitzenkandidaten die Standorte in Schifferstadt, die für sie – persönlich oder politisch – bedeutsam sind – ein Wechsel zwischen Schwarz und Weiß in zwei Stunden. Am Freitag auf dem Sattel: Dieter Weißenmayer, Spitzenkandidat der FWG.

Die ausführlichen Radtouren lest Ihr in dieser Woche von Dienstag bis Samstag im Tagblatt.