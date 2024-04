Nutzen, Kosten, Sicherheit: Bürgerdialog zur Geothermie

Die Stadtwerke Speyer und Schifferstadt wollen natürliche Ressourcen nutzen, um eine sichere und stabile Energieversorgung in der Zukunft zu garantieren. Dazu haben sie gemeinsam mit den beiden Kommunen und der gegründeten Gesellschaft geopfalz das bislang einzige interkommunale Geothermieprojekt in Rheinland-Pfalz in die Wege geleitet. Den Sachstand erfuhren Interessierte beim Bürgerdialog in der Aula des Paul-von-Denis-Schulzentrums.

