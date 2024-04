Angst um letztes “historisches Relikt”

Ein seltenes bauliches Juwel sieht der Schifferstadter Alexis Bug bedroht: das Gebäude in der Ludwigstraße 2. Wo heute die Postfiliale zu finden ist, war früher die Spenglerei Best sesshaft. „Es handelt sich de facto um eines der letzten historischen Relikte am Schillerplatz“, betont Bug, der mittlerweile in Berlin lebt, den Bezug zur Heimat jedoch nie verloren hat. Die Landesdenkmalpflege ist informiert. Über das Ergebnis und die Wünsche für die Zukunft informierte der Regisseur, Schauspieler und Autor auf Tagblatt-Nachfrage.

Weiterlesen? Den ausführlichen Artikel lest Ihr in der Ausgabe vom Samstag, 13. April 2024.