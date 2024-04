Ein Malteser auf zwei Rädern

Ein Dutzend Motorradjahre hat Frederic Leonhardt bereits hinter sich gebracht. Seine Leidenschaft für die motorisierte Fahrt auf zwei Rädern setzt er nun auch in seinem Ehrenamt bei den Maltesern ein. Der 29-jährige Schifferstadter hat die Leitung einer Einheit übernommen, die zu Jahresbeginn installiert wurde. Mit der Motorradstaffel will er in unwegsamem Gelände helfen, aber auch Prävention betreiben. Das erste Mal im Dienst hat er bereits hinter sich.

