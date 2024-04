Nachmeldung: 48-jähriger übergießt sich mit brennbarer Flüssigkeit und zündet sich an / Tatverdacht zum Tötungsdelikt entkräftet

Wie bereits berichtet hat sich am Mittwoch (20.03.2024) ein 48-Jähriger in Gegenwart seiner ehemaligen Lebensgefährtin mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und diese entzündet. Umfangreiche und intensive Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Kriminalpolizei Ludwigshafen haben den dringenden Tatverdacht eines versuchten Tötungsdeliktes zum Nachteil seiner ehemaligen Lebensgefährtin jetzt entkräftet. Der Untersuchungshaftbefehl wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft aufgehoben. Der 48-Jährige befindet sich weiterhin in einem Krankenhaus.