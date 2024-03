Wer selbst von Pflege betroffen ist, wird diesen Satz Tag für Tag am eigenen Leib erfahren. Nicht mehr allein das Leben meistern zu können und auf fremde Hilfe angewiesen zu sein, sprich auf Unterstützung und Pflege, ist ein nicht zu leugnendes Faktum vieler Menschen. Diese Sorgearbeit wird zu ca. 80 Prozent im häuslichen Umfeld geleistet. Das ganze Umfeld muss sich oftmals von heute auf morgen auf eine ganz neue und oftmals nicht planbare Situation einstellen.

Wir als Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) sahen darin die Notwendigkeit eine Plattform für betroffene Angehörige, Pflegedienste und Interessierte zu schaffen. Die Themen sind komplex und gleichzeitig konkret: es geht immer um Geld, Zeit, Familie, Arbeitsplatz, Alterssicherung, Lebensentwürfe, …

Die Ökumenische Sozialstation Rhein-Pfalz-Ost und der Pflegestützpunkt Limburgerhof unterstützen die Initiative der KAB von Anfang an tatkräftig. Gemeinsam wurde ein Konzept entwickelt und weitere Kooperationspartner gewonnen.

Sie alle stehen an diesem Tag zu ihrer Information und ihren Fragen zur Verfügung. Darüber hinaus wird die Pflegesituation in ihrer politischen-gesellschaftlichen Dimension, sowie die Arbeitsbedingungen und die Situation pflegender Angehöriger in Gesprächsrunden beleuchtet.

Wir möchten sie einladen zum Tag der Pflege am 14. April von 14 bis 17 Uhr ins katholische Pfarrzentrum Limburgerhof, Dek.-Finck-Platz 1, 67117 Limburgerhof.

Teilnehmende Organisationen sind: Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB), Ökumenische Sozialstation Rhein-Pfalz-Ost, Pflegestützpunkt Limburgerhof, SKFM, Gemeindeschwester Plus, Caritas, Alzheimergesellschaft, Ambulanter Hospiz- und Palliativ- Beratungsdienst Südl. Rheinpfalz-Kreis, Seniorenbeirat Gemeinde Limburgerhof.