Ostern mit den Chören an St. Jakobus

Jetzt beginnt sie wieder, diese intensive Reise von den stillen Kartagen, hin zum feierlichen Ostersonntag und Ostermontag. Die Chöre an St. Jakobus freuen sich darauf, sie musikalisch begleiten zu dürfen und laden Sie herzlich in die Pfarrkirche St. Jakobus, Kirchenstraße, Schifferstadt, ein.

Das Abenmahlsamt am Gründonnerstag um 19.00 Uhr, sowie die Karliturgie an Karfreitag um 15.00 Uhr, begleitet der Kirchenchor mit Werken von J.S. Bach, L. Vittoria, u.a.. In der Osternacht, am 30.3., um 22.00 Uhr, erwartet Sie neben schönen Chorälen und Liedern, das in St. Jakobus schon traditionelle „Halleluja“ aus Händels Messias. Am Ostersonntag singt die Schola Cantorum Schifferstadt Gregorianik in der Ostervesper um 17.00 Uhr.

Der glanzvolle Abschluss der Ostertage ist immer die Orchestermesse am Ostermontag, Beginn 10.30 Uhr. Die Messe, die dieses Jahr ausgesucht wurde ist wirklich besonders. Die Messe in G- Dur für Soli, Chor, Orgel, Streicher, Bläser wurde von Christopher Tambling (1964- 2015) im Jahr 2013 komponiert und 2014 uraufgeführt. Tambling war ein englischer Komponist, Organist und Chorleiter. Sein romantischer, expressiver Stil hat seine Werke über die Grenzen Englands bekannt gemacht.

Zudem ermöglichen zwei kurze Kehrverse in Gloria und Sanctus die aktive Mitwirkung der Gemeinde, so dass wirklich alle gemeinsam diese wundervolle Musik zur Ehre Gottes zelebrieren können. Begleitet wird der Chor an St. Jakobus vom Kammerorchester Metropol. Solistin ist Angela Hinderberger (Sopran), Sebastian Schlosser spielt die Vleugelsorgel. Die musikalische Gesamtleitung hat Dekanatskantor Georg Treuheit. Foto: Archiv