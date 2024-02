Die Liebe zum Rückgrat

Satt, dunkel, entspannt. So kommt die Tuba in Blasorchestern im Besonderen daher. Eher schmählich ist ihr Ruf oftmals auch heute noch im Allgemeinen. Stefan Weis, leidenschaftlicher Tubist und Instrumentallehrer beim Musikverein (MV) 1974, nennt den wenig charmanten Titel des „goldenen Klos“, den die Tuba schon verliehen bekam. Dabei ist sie mehr als „Digge-Bagge-Musig“. Was, erzählt er gemeinsam mit Tuba- und MV-Kollege Helmut Achtzehnter, auf Tagblatt-Nachfrage. Beide erklären dabei, wieso ihr Blech die Würdigung als Instrument des Jahres 2024 verdient hat.

