Ausbildung zum Sicherheitsberater für Seniorinnen und Senioren

Schifferstadt. Sie möchten sich für ältere Menschen engagieren und sich für das Gemeinwohl einsetzen? Dann melden Sie sich jetzt an für die Ausbildung zum Sicherheitsberater für Senioren. Sicherheitsberater für Senioren sind ehrenamtlich aktiv und beraten ältere Mitbürger, wie sie u.a. Alltagsgefahren richtig einschätzen und sich davor schützen können. In ihrer Arbeit fungieren sie als Bindeglied zwischen Bürger, Gemeinde und Polizei. Für die Wahrnehmung dieser Aufgaben werden die Sicherheitsberater für Senioren besonders geschult. Am 15. und 16. April 2024 findet eine zweitägige Neuausbildung zum Sicherheitsberater für Senioren statt. Durchgeführt wird sie von der Zentralen Prävention des Polizeipräsidiums Rheinpfalz. Im Rahmen der kostenlosen Ausbildung wird den Teilnehmenden ein Überblick über verschiedene kriminal- und verkehrspräventive Themen angeboten. Im Vorfeld und während der Ausbildung erfolgen Zuverlässigkeitsprüfungen, um sicherzustellen, dass Bewerber für die Ausübung des Amtes geeignet sind.

Für die Anmeldung zur Neuausbildung und für weitere Informationen steht Katina Sguinzo-Markgraf von der Stadtverwaltung vormittags telefonisch unter 06235 44 318 oder per E-Mail unter senioren@schifferstadt.de zur Verfügung. Anmeldeschluss für die Ausbildung ist der 8. März 2024.