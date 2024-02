Volkshochschule bietet Online-Workshop „Coach dich selbst!“ nach Zürcher Ressourcenmodell (ZRM®) an

Rhein-Pfalz-Kreis. Persönliche Ziele festlegen und erreichen: Im Online-Workshop „Coach dich selbst!“ der Volkshochschule Rhein-Pfalz-Kreis lernen die Teilnehmenden am Samstag und Sonntag, 2. und 3. März, jeweils von 9 bis 16 Uhr die Effektivität des Zürcher Ressourcenmodells (ZRM®) kennen. Angepasst an ihre eigenen, individuellen Bedürfnisse erhalten die Teilnehmenden in dem Kurs Impulse, wie sie feinfühlig diese Bedürfnisse wahrnehmen, Motive entdecken und private oder berufliche Ziele formulieren können.

Schritt für Schritt entwickeln sie mit den angebotenen Techniken die konkrete Umsetzung und Verankerung zielgerichteten Handelns im Alltag und lernen dabei auch, wie sie mit Hindernissen umgehen können.

Angeleitet werden die Teilnehmenden von der Trainerin Daniela Heil, Förderschullehrerin, Heilpraktikerin für Psychotherapie und Systemischer Coach. Das ZRM® basiert auf den neuesten Erkenntnissen zum menschlichen Fühlen, Lernen und motivierten Handeln. Der Kurs findet über Zoom statt.

Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de (Kursnummer I500001Z01) oder per E-Mail an kvhs-geschaeftsstelle@vhs-rpk.de möglich. Die Gebühr beträgt 300 Euro inklusive Kursunterlagen. Vor Beginn erhalten alle angemeldeten Personen den Zugangslink per E- Mail.

Ernährungsberatung für Pferde

Überraschendes Basiswissen – Warum Fütterungsfehler bis zur

Unrittigkeit führen

Schifferstadt. Am Dienstag, 27. Februar 2024 findet von 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr der Kurs „Ernährungsberatung für Pferde: Überraschendes Basiswissen“ im Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, statt. Pferdebesitzer und alle interessierten Personen erfahren an diesem Abend mehr über versteckte Auswirkungen und Erkrankungen als Folge von Fütterungsfehlern, die Anatomie des Verdauungsapparates und chemische Prozesse im Verdauungsapparat. Sie erhalten grundsätzliche Fütterungsempfehlungen. Die Referentin ist Ernährungs- und Diätberaterin im Humanbereich mit Weiterbildungen im Bereich der Pferdeernährung und selbst erfahrene Pferdebesitzerin. Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de möglich. Infos bei der Stadtverwaltung vormittags unter Tel. 06235/44-593.