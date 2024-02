Spezialkräfte überwältigen 25-Jährigen

Mutterstadt (ots). Zu einem Polizeieinsatz kam es am frühen Donnerstagmorgen in der Von-Ketteler-Straße in Mutterstadt. Dort hatte zuvor ein 25-jähriger Mutterstadter Familienangehörige in der gemeinsamen Wohnung mit einem waffenähnlichen Gegenstand bedroht. Nachdem die Angehörigen sich unbemerkt von dem 25-jährigen nach draußen begeben konnten und von hier aus die Polizei verständigten, konnte der Mann durch Spezialkräfte der Polizei widerstandslos in seinem Zimmer festgenommen werden.

Bei dem waffenähnlichen Gegenstand handelte es sich um eine sogenannte Softair-Pistole, die jedoch optisch einer echten Waffe sehr ähnelt. Der 25-jährige, der zur Tatzeit offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol stand und unter psychischen Problemen leidet, wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen in eine Fachklinik verbracht.

Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen des Verdachts der Bedrohung. Die Familie des Mannes wurde noch vor Ort durch ein Kriseninterventionsteam betreut. Weder der Täter noch die Familienangehörigen wurden verletzt.