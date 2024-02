Ausgerechnet am Tag der Einweihung hängt der Himmel über dem Rhein-Pfalz-Kreis voller Wolken. „Und doch produzieren die Anlagen auch jetzt noch Strom“, freut sich Landrat Clemens Körner. Als Aufsichtsratsvorsitzender der Neue Energie Rhein-Pfalz-Kreis GmbH – ein partnerschaftliches Unternehmen des Rhein-Pfalz-Kreises und der PFALZWERKE AKTIENGESELLSCHAFT – hat er im Januar zusammen mit den Geschäftsführern, der Vize-Aufsichtsratsvorsitzenden Sabine Hörrmann und weiteren Aufsichtsratsmitgliedern gleich zwei neue Photovoltaik-Anlagen im Kreis eingeweiht: Auf dem Kreisbad Aquabella in Mutterstadt und in Heßheim auf dem Verwaltungsgebäude der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim.

Zusammen erzeugen sie rund 135.000 kWh regenerativen Strom, womit wiederum jährlich rund 80 Tonnen CO2 eingespart werden können. Beide Anlagen sind mit einer Anzeigentafel verbunden, auf der interessierte Besucher sehen können, wie viel Strom produziert wird. „Hier sieht man auf einem Blick, was die Anlage leistet“, erklärt der Landrat. „Das ist eine richtig tolle Sache.“

Die Anlage in Heßheim wurde auf dem Dach der Verbandsgemeindeverwaltung Lambsheim-Heßheim errichtet und ist seit September 2023 in Betrieb. Mit rund 105 hocheffizienten Solarmodulen können bei einer Gesamtleistung von 35,45 kWp etwa 35.000 kWh pro Jahr erzeugt werden. „Jedes Jahr können so etwa 20 Tonnen CO2 eingespart werden“, sagt Elke Bröckel von der Kreisverwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises und zusammen mit Sascha Dechert von den PFALZWERKEN Geschäftsführerin der Neue Energie Rhein-Pfalz-Kreis. „Das entspricht in etwa der Menge, die 2000 Bäume binden können.“ Zugleich wurde ein Energiespeicher mit einer Leistung von 20 kWh installiert. „Damit ist das Haus bis zu 80 Prozent autark, also unabhängig von anderen Anbietern“, erklärt Geschäftsführer Dechert. „Das ist ein immens guter Wert für so eine Anlage.“ Was das Haus nicht selbst verbraucht, wird ins Netz eingespeist.

Vorzeigeprojekt soll Schule machen

Michael Reith, Aufsichtsratsmitglied der Neue Energie Rhein-Pfalz-Kreis und zugleich Bürgermeister der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim, ist begeistert: „Wir sind hoch erfreut, dass das hier so geklappt hat“, sagt er. „Die Anlage erzeugt so viel Strom, dass wir tagsüber den kompletten Verbrauch damit decken können. Das senkt die Energiekosten für das Gebäude – und damit für die Verwaltung.“ Landrat Clemens Körner hofft, dass dieses Vorzeigeprojekt Schule macht: „Es könnten noch viel mehr Gemeinden im Kreis ihre Gebäude mit Photovoltaik-Anlagen bestücken – und den Strom direkt selbst verbrauchen. Das wäre nicht nur ein wichtiger Beitrag für den Klimaschutz, sondern auch ein starkes Signal an Privathaushalte, es ihnen gleichzutun.“

Auch in Mutterstadt wurde eine neue Photovoltaik-Anlage eingeweiht. Es ist bereits die zweite auf dem Dach des Kreisbads – eine erste Anlage ging dort 2020 an den Start. Für die neue Anlage, die seit Sommer 2023 im Betrieb ist, wurden rund 250 hocheffiziente Solarmodule mit einer Gesamtleistung 100 kWp auf dem Dach installiert. Zusammen mit der älteren Anlage können pro Jahr etwa 180.000 kWh regenerativer Strom erzeugt werden, die CO2-Einsparung beläuft sich auf jährlich etwa 60 Tonnen. „Der erzeugte Strom wird fast zu hundert Prozent im Kreisbad selbst verbraucht, etwa 25 Prozent des Strombedarfs werden dadurch gedeckt“, sagt Geschäftsführerin Bröckel. „Ein Stromspeicher war damit unnötig und wir konnten auf ihn verzichten“, ergänzt Geschäftsführer Dechert.

Die beiden Anlagen sind das vierte und fünfte große Projekt der Neue Energie Rhein-Pfalz-Kreis, die sich zum Ziel gesetzt hat, nachhaltige Projekte für eine zukunftsweisende Energieversorgung im Kreis zu realisieren. Betrieben und überwacht werden sie von PFALZSOLAR, einer Tochterfirma der PFALZWERKE. Bei den fünf Projekten soll es derweil nicht bleiben: Weitere mögliche Standorte für

ähnliche Photovoltaik-Anlagen werden bereits geprüft. Über die Neue Energie Rhein-Pfalz-Kreis GmbH:

Die Neue Energie Rhein-Pfalz-Kreis GmbH – ein partnerschaftliches Unternehmen des Rhein-Pfalz- Kreises und der PFALZWERKE AKTIENGESELLSCHAFT – wurde im Dezember 2015 mit dem Ziel gegründet, den Ausbau der erneuerbaren Energieversorgung sowohl im Strom- als auch im Wärmesektor innerhalb des Landkreises abzustimmen und voranzutreiben.

Zu den Aufgaben gehören die Planung, die Finanzierung, der Bau und der Betrieb von hocheffizienten Anlagen zur Wärme- und Stromversorgung, insbesondere aus erneuerbaren Energien. Ferner werden umfassende Energieberatungs- und Dienstleistungen sowie alle Leistungen rund um das Thema Energieeffizienz wahrgenommen und ausgeführt. Als gleichberechtigte Partner – Rhein-Pfalz-Kreis und PFALZWERKE halten jeweils 50 Prozent der Geschäftsanteile – fungieren Sascha Dechert seitens der PFALZWERKE und Elke Bröckel für den Landkreis als Geschäftsführer und Geschäftsführerin.