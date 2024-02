Nächster Seniorennachmittag am 27. Februar

Schifferstadt. Am Faschingsdienstag, 13. Februar 2024 bleibt die Adlerstube am Nachmittag geschlossen und der Seniorennachmittag wird daher auf den 27. Februar 2024 von 14 bis 17 Uhr verschoben. Er findet wie gewohnt in der Adlerstube (Kirchenstraße 17) statt. Alle Seniorinnen und Senioren sind herzlich willkommen.

Sollten Sie den Bürgerbus in Anspruch nehmen wollen, denken Sie bitte daran, das Bürgerbus-Team rechtzeitig unter Tel.: 06235 44-555 zu kontaktieren.

Für Rückfragen steht Katina Sguinzo-Markgraf vormittags telefonisch unter 06235 44-318 und per E-Mail unter senioren@schifferstadt.de zur Verfügung.