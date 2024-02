Schmagges belohnt Stempelsammler mit Einkaufsgutscheinen

Einkaufsgutscheine von Schmagges im Wert von 1.000 Euro haben den Besitzer bzw. die Besitzerin gewechselt. Insgesamt wurden sieben Gewinner beim großen Weihnachts-Stempeln der Schifferstadt-Marketing-Gemeinschaft „Schmagges“ e.V. aus über 500 abgegebenen Stempelkarten gezogen. Vorsitzende Marion Schleicher-Frank freut sich für die Gewinner: „Mit den Gutscheinen lässt sich richtig schön einkaufen bei uns in Schifferstadt“. Gleichzeitig richtet sie einen Appell an Alle: „Bitte kaufen Sie hier vor Ort und unterstützen unsere Betriebe wo es geht“. Die Weihnachtsstempel-Aktion von „Schmagges“ findet bereits seit sechs Jahren in der Adventszeit statt. Bei allen Mitgliedsbeitrieben können fünf verschiedene Stempel gesammelt werden, jede volle Stempelkarte landet sogleich im großen Lostopf.