Im Einsatz für Schifferstadt

Schifferstadt. Im städtischen Zusammenleben ist die Übernahme eines Ehrenamts nicht mehr wegzudenken. Freiwilliges Engagement wird immer wichtiger und steht bei der Stadtverwaltung im Mittelpunkt. Die Verwaltung sucht daher eine/ehrenamtlichen Beauftragte/n für die Belange von Menschen mit Behinderungen (m/w/d).

Wie stelle ich einen Antrag für einen Behindertenausweis? Wo finde ich als beeinträchtigter Mensch Ausbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten? Und wie komme ich an einen Platz für betreutes Wohnen? Bei diesen und vielen weiteren Fragen kann die/der städtische Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen weiterhelfen. Bereits seit 2009 holt sich die Stadtverwaltung Unterstützung durch diesen ehrenamtlichen Posten. Als Experte wird die/ der Beauftragte zum Beispiel in den politischen Ausschüssen gehört, um dort die Interessen beeinträchtigter Bürgerinnen und Bürger zu vertreten. Zusätzlich ist sie/ er Ansprechpartner für Menschen mit Behinderungen und deren Angehörige. Gemeinsam mit der Stadtverwaltung möchte die/ der Behindertenbeauftragte für eine gleichberechtigte Teilhabe behinderter Menschen sorgen und so eine selbstbestimmte Lebensführung ermöglichen. Weitere Informationen und die Stellenausschreibung sind auf der Webseite der Stadt Schifferstadt unter www.schifferstadt.de zu finden.

Mit der Tätigkeit geht eine Aufwandsentschädigung in Höhe von monatlich 200 Euro einher.