Schifferstadt – damals und heute Arbeitskreis Senioren von St. Laurentius lädt zu einer Power-Präsentation ein

Die zweite Veranstaltung des Arbeitskreises Senioren der Gemeinde St. Laurentius in diesem Jahr findet am kommenden Montag, 5. Februar, 14.30 Uhr, im Pfarrheim statt.

Dabei wird es eine Reise in die Vergangenheit bis hin in die Gegenwart geben. Denn unter dem Motto „Schifferstadt – damals und heute“ werden Hans und Gitti Hammer eine Power-Präsentation zeigen. Zu sehen werden Fotoaufnahmen von Orten sein, wie sie früher waren und inzwischen dem Wandel der Zeit angepasst wurden. Dabei wird so manche Erinnerung geweckt werden. Zusammengestellt wurde die Präsentation von Peter Imo, der an diesem Nachmittag auch für Fragen zur Verfügung stehen wird. Selbstverständlich wird es wieder Kaffee und Kuchen geben.