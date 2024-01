Neujahrsempfang der Stadt Schifferstadt – Herzliche Einladung an die Bevölkerung

Schifferstadt. Am 12. Januar lädt Bürgermeisterin Ilona Volk um 19 Uhr in die Aula des Paul-von-Denis Gymnasiums zum Neujahrsempfang der Stadt ein. In einem kurzweiligen Rück- und Ausblick informiert Bürgermeisterin Volk über Neuigkeiten, Entwicklungen und Geschehnisse in der Stadt.

Gabriele Kipper wird zusammen mit Gereon Hoffmann musikalisch einstimmen. Tim Poschmann als „ähn echde Pälzer Bu“ wird den Abend humoristisch abrunden. Im Anschluss besteht die Gelegenheit zu Gesprächen und Austausch in entspannter Atmosphäre. Der Eintritt ist frei.

Die Bürgermeisterin und das Stadtmarketing Team freuen sich auf Sie!