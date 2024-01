Ortsnetz- und Hausanschlusssanierung in der Sandgasse und der Speyerer Straße

Bereits im Jahr 2023 wurden in mehreren Straßenabschnitten das Ortsnetz und die Hausanschlüsse saniert. Witterungsbedingt konnten in der Sandgasse die Arbeiten nicht vollständig abgeschlossen werden, sodass die Arbeiten zügig im neuen Jahr wieder aufgenommen werden. Konkret folgt die Fertigstellung der Sandgasse / Ecke Klappengasse in Richtung der Kreuzung zur Lillengasse. Die Arbeiten beginnen voraussichtlich in der Woche vom 15. Januar (KW 3).

In derselben Woche beginnen die rund sechswöchigen Arbeiten zur Ortsnetz- und Hausanschlusssanierung in der Speyerer Straße. Der erste von zwei Bauabschnitten beginnt am Kreisel auf der Höhe der Metzgerei und verläuft in Richtung Kreuzplatz. Der Zugang zu den Grundstückseinfahrten kann nur bedingt ermöglicht werden. Die im Bauabschnitt liegenden Bewohnerinnen und Bewohner werden persönlich vorab informiert.

Fragen zu den Baumaßnahmen können gerne per Mail an rohrbau-pfalz@thuega-netze.de gesendet werden.