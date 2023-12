Ein Baugebiet zwei Meinungen

Kaum ein anderer Bebauungsplan scheidet die Geister so sehr wie der vom Gebiet „Schindkaut“. Die einen sind für, die anderen gegen eine Bebauung. Wie es weitergeht, soll der Stadtrat nun 2024 endgültig entscheiden. Nur eine Sache steht schon fest.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie in der Ausgabe vom Samstag, 30. Dezember 2023.

Printausgaben erhalten Sie an zahlreichen Einzelverkaufsstellen und an den Stummen Verkäufern am Rathaus und in der Bahnhofstraße 70 – rund um die Uhr.