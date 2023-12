Rechtlich absichern und selbst bestimmen

Schifferstadt. Menschen in späteren Lebensabschnitten stellen sich oft grundlegende Fragen und wollen selbst über ihr Leben bestimmen. Dafür hält der Gesetzgeber einige Möglichkeiten bereit. Um die Übersicht bei rechtlichen Angelegenheiten wie dem Verfassen eines Testaments, von Verfügungen oder Vollmachten zu behalten, bedarf es guten Rat. Die Senioren-Residenz Sankt Johannes in Schifferstadt lädt deshalb zu einem kostenfreien Info-Abend zum Thema „Absichern und bestimmen: Vollmacht, Verfügung und Testament erklärt“ zusammen mit der Rechtsanwaltskanzlei Hebinger Neustadt ein. Der Info-Abend findet am Donnerstag, 14. Dezember 2023, ab 18.30 Uhr im Restaurant der Senioren-Residenz Sankt Johannes (Hans-Purrmann-Str. 31, 67105 Schifferstadt) statt. Nach dem Vortrag stehen die Fachpersonen gerne für Rückfragen zur Verfügung, für Snacks und Getränke ist gesorgt. Die Veranstaltung ist Teil der Vortragsreihe „Wissen mit INCURA“, die die Senioren-Residenz Sankt Johannes alle zwei Wochen zusammen mit verschiedenen Kooperationspartnern aus der Region anbietet.