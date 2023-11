Respekt und Achtung über allem

Der Volkstrauertag am vergangenen Sonntag rührte die Teilnehmenden der Gedenkfeier am Kriegerdenkmal auf dem Waldfriedhof in diesem Jahr besonders an. Vor dem Hintergrund brennender Kriege wurde der Opfer gedacht. Der Blick zurück in den Nationalsozialismus wurde zum intensiven Appell für die anhaltende moralische Verantwortung.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie in der Ausgabe vom Freitag, 24. November 2023.