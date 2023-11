Wohnraum verzweifelt gesucht

Kommunen sind am Limit, was die vorhandenen Räumlichkeiten für zugewiesene Flüchtlinge angeht. Auch das Ehrenamt ist an der Grenze angelangt – so wurde es den Mitgliedern der Fraktionen im zurückliegenden Sozialausschuss mitgeteilt (wir berichteten). Das Tagblatt sprach mit Ralph Schäffner, neu gewählter Vorsitzender des Team31, über Hürden, Hilfe und Bedarf.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie in der Ausgabe vom Samstag, 18. November 2023.