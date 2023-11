Verwirrung über Ende der Bahn-Sperrung in Schifferstadt

Seit fast einem Monat ist die Bahnlinie Schifferstadt-Speyer-Germersheim wegen Bauarbeiten gesperrt. Ab Montag, 13. November, sollten die Züge – laut Angaben der Deutschen Bahn – jedoch wieder fahren. Die Verwirrung kam mit der Ankündigung der Stadt Schifferstadt, das Parkverbot am Hauptbahnhof wegen einer Verlängerung der Schienenersatzverkehrs mit Bussen bis zum 8. Dezember aufrechtzuerhalten – diese Meldung erschien so im Schifferstadter Tagblatt in der Samstagsausgabe. Hintergrund: An der Baustelle für die Bahnunterführung in der Iggelheimer Straße sind Verzögerungen aufgetreten, weil sich bereits eingebaute Spundwände verformt haben (wir berichten ausführlich).

Laut aktueller Auskunft von DB und Landesbetrieb Mobilität Speyer soll die Sperrung der Bahnstrecke wie ursprünglich geplant “am frühen Morgen des 13. November aufgehoben werden, sodass der Bahnbetrieb wieder aufgenommen werden kann. An diesem Ziel richten sich alle Bauarbeiten vor Ort aus, und es wird unter Hochdruck weitergearbeitet. Der Vorfall auf der Baustelle vom 28. Oktober habe zwar verhindert, dass die neue Bahnüberführung wie eigentlich geplant innerhalb der Sperrpause eingeschoben wird. Was das für die Baumaßnahme, den Zeitplan und eine mögliche Streckensperrung bedeute, werde jedoch derzeit noch abgestimmt.”