Schifferstadt: vhs Rhein-Pfalz-Kreis feiert 100. PC-Einzelsprechstunde

Schifferstadt. Die Nachfrage war von Anfang an groß, und nun gibt es ein erstes Jubiläum: Am 5. Oktober ist die 100. PC-Einzelsprechstunde bei der Volkshochschule in Schifferstadt abgehalten worden. Bei einer kleinen Feier wurde die Teilnehmerin Annemarie Theobald von der örtlichen vhs-Leitung Sabine Sold und der Dozentin Andrea Haalboom mit Blumen und einem kleinen Geschenk beglückwünscht.

Auf die Frage, wie sie auf dieses Angebot aufmerksam wurde, holt die 73-jährige Annemarie Theobald ihr Smartphone heraus und zeigt die „meinestadt.de“-App, über die sie sich immer auf dem Laufenden hält. Das Angebot der PC-Einzelsprechstunde sei sehr wichtig, da es gerade für die „älteren Semester“ so viele Fragen rund um die Technik gebe, findet sie: „Ich habe auch schon die Termine der PC-Einzelsprechstunden abfotografiert und mit Bekannten geteilt. Ich kann nicht verstehen, dass man sich von den Kindern und dem Umfeld abhängig macht – man muss sich doch auch selbst etwas mit der Technik beschäftigen.“ Nach dem Einzelunterricht habe sie sich jedes Mal Notizen gemacht, um die wertvolle Hilfestellung nachlesen zu können. Sie habe aber auch gemerkt, dass diese 60-Minuten- Beratung nur ein Anfang sei: „Ich habe jetzt einen Smartphone-Anfängerkurs bei Andrea Haalboom gebucht, um das Wissen zu festigen. Mir schwirrt zwar noch der Kopf von den vielen Inhalten, aber es ist wichtig, sich zu trauen und weiterzumachen. Dafür ist der Kurs mit mehreren Terminen wirklich gut. Frau Haalboom erklärt das sehr gut und hat immer viel Geduld. Sie kommt während des Kurses auch mehrmals zu einem, um die Schritte dann noch einmal am eigenen Handy zu zeigen. Das weiß ich sehr zu schätzen und ist sicherlich nicht immer üblich“, sagt Theobald.

Seit April bietet die vhs Rhein-Pfalz Kreis an verschiedenen Standorten PC- Einzelsprechstunden an: bei der vhs Schifferstadt, der vhs VG Heßheim-Lambsheim und der vhs Bobenheim-Roxheim. Durch die landesweite Initiative „Bürgernahe Medienkompetenz – DigiNetz“ können sie gebührenfrei angeboten werden. Alle Bürgerinnen und Bürger können einen 60-minütigen Termin gebührenfrei nach Anmeldung wahrnehmen. Das Angebot wird im kommenden Jahr 2024 fortgesetzt, dann kommt der Standort vhs VG Maxdorf hinzu. Anmeldung online unter www.vhs-rpk.de oder telefonisch bei den örtlichen vhs: Bobenheim- Roxheim (Nummer: 06239/939 1115), VG Lambsheim-Hessheim (06233/3791 100), VG Maxdorf (06237/401 140) und Schifferstadt (06235/44 593).